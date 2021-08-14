Головин снова получил травму

Полузащитник «Монако» Александр Головин снова травмировался, пишет «Спорт-Экспресс».

В игре второго тура французской Лиги 1 против «Лорьяна» (0:1) россиянин появился на поле вскоре после перерыва. Ближе к концу встречи стало заметно, что 25-летний хавбек начал прихрамывать, поэтому матч он заканчивал, явно испытывая болевые ощущения. Позднее оказалось, что причиной беспокойства стали мышцы правого бедра.

Для Головина это уже второе повреждение в сезоне. В ответном матче 3-го квалификационного раунда против пражской «Спарты» игрок получил удар по ноге, из-за чего ему пришлось покинуть поле.