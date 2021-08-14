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Франция. Лига 1

Головин снова получил травму

14 Августа 2021 • 00:43 Комментировать
Лорьян
1:0
Монако
окончен
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Полузащитник «Монако» Александр Головин снова травмировался, пишет «Спорт-Экспресс».

В игре второго тура французской Лиги 1 против «Лорьяна» (0:1) россиянин появился на поле вскоре после перерыва. Ближе к концу встречи стало заметно, что 25-летний хавбек начал прихрамывать, поэтому матч он заканчивал, явно испытывая болевые ощущения. Позднее оказалось, что причиной беспокойства стали мышцы правого бедра.

Для Головина это уже второе повреждение в сезоне. В ответном матче 3-го квалификационного раунда против пражской «Спарты» игрок получил удар по ноге, из-за чего ему пришлось покинуть поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лига 1 Александр Головин
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окончен Лорьян 1:0 Монако 4.1 3.55 1.9
14.08  18:00 Лилль ... Ницца 1.8 3.5 4.75
14.08  22:00 ПСЖ ... Страсбург 1.2 7.1 12.8
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