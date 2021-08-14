Ковач прокомментировал травму Головина

Наставник «Монако» Нико Ковач во время общения с представителями СМИ рассказал о состоянии российского хавбека Александра Головина, получившего повреждение во вчерашнем матче чемпионата Франции против «Лорьяна» (0:1).

«Травма Головина мне не нравится. Александр получил сильный удар по бедру. Нужно пройти медобследование, после чего будем знать степень серьезности.

Головин важен для команды. Если травма окажется несерьезной, он сыграет в ЛЧ против «Шахтёра», - цитирует специалиста Foot National.

На следующей неделе монегаски на своем поле примут донецкий «Шахтёр» в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Игра пройдет 17 августа.