​Тренер «Монако» рассказал о состоянии Головина

Александр Головин в матче «Монако» против «Спарты» забил гол и вскоре был заменён из-за полученного повреждения. Тем не менее, российский полузащитник готов выйти на поле уже в пятничном поединке Лиги 1 против «Лорьяна». Об этом рассказал главный тренер монегасков Нико Ковач, чьи слова приведены на клубном сайте.

В трёх матчах сезона 2021/2022 Александр Головин забил один гол и отдал один результативный пас на партнёра. Российский полузащитник проводит в «Монако» четвёртый сезон после перехода из ЦСКА.

Добавим, что игра чемпионата Франции между «Лорьяном» и «Монако» стартует 13 августа в 22:00 по московскому времени.