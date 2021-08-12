Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 155 Комментарии
Франция. Лига 1

​Тренер «Монако» рассказал о состоянии Головина

12 Августа 2021 • 16:45 Комментировать
Лорьян
...
Монако
4.90 3.60 1.75
13.08 22:00
1000 рублей бесплатная ставка

Александр Головин в матче «Монако» против «Спарты» забил гол и вскоре был заменён из-за полученного повреждения. Тем не менее, российский полузащитник готов выйти на поле уже в пятничном поединке Лиги 1 против «Лорьяна». Об этом рассказал главный тренер монегасков Нико Ковач, чьи слова приведены на клубном сайте.

В трёх матчах сезона 2021/2022 Александр Головин забил один гол и отдал один результативный пас на партнёра. Российский полузащитник проводит в «Монако» четвёртый сезон после перехода из ЦСКА.

Добавим, что игра чемпионата Франции между «Лорьяном» и «Монако» стартует 13 августа в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Августа
16:47 · Франция. Лига 1
Мбаппе встретится с президентом «ПСЖ» в начале следующей недели
16:45 · Франция. Лига 1
​Тренер «Монако» рассказал о состоянии Головина
16:20 · Испания. Примера
​Названа возможная зарплата Мбаппе в «Реале» слухи
15:49 · Франция. Лига 1
​Мбаппе отреагировал на переход Месси в «ПСЖ» 2 фото
15:38 · Франция. Лига 1
​Месси провёл первую тренировку в «ПСЖ»
15:22 · Франция. Лига 1
​Для подписания Месси «ПСЖ» использовал криптовалюту
14:44 · Франция. Лига 1
​Мбаппе недоволен словами президента «ПСЖ» слухи
11:43 · Франция. Лига 1
Капелло: «Поход на матч «ПСЖ» будет сравним с посещением театра Ла Скала»
09:18 · Франция. Лига 1
Рамос предлагал Месси остановиться у него дома
09:08 · Испания. Примера
Месси рассказал, как узнал о срыве переговоров с «Барселоной» 6
08:37 · Англия. Премьер-лига
Шакири согласовал контракт с «Лионом»
08:23 · Франция. Лига 1
Месси: «Начинается новый этап в моей жизни»
08:10 · Франция. Лига 1
Серхио Рамос отреагировал на трансфер Месси в «ПСЖ»
00:47 · Испания. Примера
«Барселона» должна Месси 39 миллионов евро 3
00:29 · Франция. Лига 1
Месси будет получать в «ПСЖ» 41 миллион евро в год
Все новости
Рекомендуем
 