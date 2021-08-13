«Монако» снова ничего не получил от подавляющего перевеса в матче Лиги 1

«Монако» продолжает удивлять чудовищной нереализацией моментов в Лиге 1. Команда снова имела подавляющее преимущество, но свои шансы не воплотила в голы в отличие от «Лорьяна», который наказал фаворита за нелепый фол в штрафной площади. Голевой удар Теремаса Моффи был одной из двух попыток «Лорьяна» за 90 минут.

В итоге 1:0 в пользу «темной лошадки». Россиянин Александр Головин вышел на замену на 57-й минуте.