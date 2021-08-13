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Франция. Лига 1

«Монако» снова ничего не получил от подавляющего перевеса в матче Лиги 1

13 Августа 2021 • 23:51 Комментировать
Лорьян
1:0
Монако
окончен
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«Монако» продолжает удивлять чудовищной нереализацией моментов в Лиге 1. Команда снова имела подавляющее преимущество, но свои шансы не воплотила в голы в отличие от «Лорьяна», который наказал фаворита за нелепый фол в штрафной площади. Голевой удар Теремаса Моффи был одной из двух попыток «Лорьяна» за 90 минут.

В итоге 1:0 в пользу «темной лошадки». Россиянин Александр Головин вышел на замену на 57-й минуте.

Протокол игры  
Лорьян 1:0 Монако
(1:0) Моффи Теремас 31'    
Нарди Поль Igor Carioca Мендес Убулан   52' Лапорт Жульен Морель Жереми Ле Гофф Венсан Абергель Лоран Лемуан Фабьен   85' (Бурле Редван (   85') Монкондю Томас   56'   68' (Ле Фе Энцо (   68') Моффи Теремас   85' (Грбич Адриан (   85') Лорьенте Арман   84' (Амель Пьер-Ив (   84'   85')
Запасные: Дрейер Маттье Фонтен Тома Эрго Жером
Нюбель Александр Сидибе Джибриль Дисаси Аксель Павлович Страхиня Желсон Мартиньш   68' (Фабрегас Сеск (   68') Чуамени Орельен Лукас Жан   57' (Головин Александр (   57') Якобс Исмаил   45'   58' (Кайо Энрике (   58') Фолланд Кевин Боаду Мирон   57' (Бен-Йеддер Виссам (   57') Диоп Софьян   68' (Дьятта Крепен (   68')
Запасные: Фофана Юссуф Маецки Радослав Марипан Гильермо Агилар Рубен
13 августа. Стадион "Стад де Мустуар".

 

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Монако Лорьян Александр Головин
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окончен Лорьян 1:0 Монако 4.1 3.55 1.9
14.08  18:00 Лилль ... Ницца 1.8 3.5 4.75
14.08  22:00 ПСЖ ... Страсбург 1.2 7.1 12.8
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13 Августа
23:51 · Франция. Лига 1
«Монако» снова ничего не получил от подавляющего перевеса в матче Лиги 1
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