«Монако» снова ничего не получил от подавляющего перевеса в матче Лиги 1

«Монако» продолжает удивлять чудовищной нереализацией моментов в Лиге 1. Команда снова имела подавляющее преимущество, но свои шансы не воплотила в голы в отличие от «Лорьяна», который наказал фаворита за нелепый фол в штрафной площади. Голевой удар Теремаса Моффи был одной из двух попыток «Лорьяна» за 90 минут.
В итоге 1:0 в пользу «темной лошадки». Россиянин Александр Головин вышел на замену на 57-й минуте.
Протокол игры
|(1:0) Моффи Теремас 31'
Нарди Поль • Igor Carioca • Мендес Убулан • 52'Лапорт Жульен • Морель Жереми • Ле Гофф Венсан • Абергель Лоран • Лемуан Фабьен 85' ( Бурле Редван ( 85') • Монкондю Томас 56' 68' ( Ле Фе Энцо ( 68') • Моффи Теремас 85' ( Грбич Адриан ( 85') • Лорьенте Арман 84' ( Амель Пьер-Ив ( 84' ) 85'
Запасные: Дрейер Маттье • Фонтен Тома • Эрго Жером
Нюбель Александр • Сидибе Джибриль • Дисаси Аксель • Павлович Страхиня • Желсон Мартиньш 68' ( Фабрегас Сеск ( 68') • Чуамени Орельен • Лукас Жан 57' ( Головин Александр ( 57') • Якобс Исмаил 45' 58' ( Кайо Энрике ( 58') • Фолланд Кевин • Боаду Мирон 57' ( Бен-Йеддер Виссам ( 57') • Диоп Софьян 68' ( Дьятта Крепен ( 68')
Запасные: Фофана Юссуф • Маецки Радослав • Марипан Гильермо • Агилар Рубен
13 августа. Стадион "Стад де Мустуар".