Известна степень серьёзности травмы Головина

В стане «Монако» хорошие новости - российский полузащитник Александр Головин избежал серьезной травмы. Об этом информирует «Спорт-экспресс».

Футболист прошел медицинское обследование, которое не выявило у него серьезных проблем. Однако пока неизвестно, сможет ли россиянин помочь монегаскам в первом матче против донецкого «Шахтёра» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Матч запланирован на 17 августа.

Александр получил повреждение во вчерашнем матче второго тура чемпионата Франции против «Лорьяна». Встреча завершилась минимальным поражением монегасков со счетом 0:1.