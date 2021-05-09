«Монако» одолел «Реймс», Головин сыграл впервые после болезни

В 36-м туре чемпионата Франции «Монако» гостил у «Реймса», самой миролюбивой команды Лиги 1. Игра получилась равной, разве что монегаски больше владели мячом. Решающий момент случился на 20-й минуте, когда «Монако» привычно убежал в быструю атаку, и Элио Матазо с Виссамом Бен-Йеддером разорвали оборону противника. Выздоровевшему от коронавируса Александру Головину тренер предоставил 10 минут игрового времени.

«Монако» отпраздновал победу со счетом 1:0 и вернулся на третье место.