«Монако» одолел «Реймс», Головин сыграл впервые после болезни

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09 Мая 2021, 19:58,
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В 36-м туре чемпионата Франции «Монако» гостил у «Реймса», самой миролюбивой команды Лиги 1. Игра получилась равной, разве что монегаски больше владели мячом. Решающий момент случился на 20-й минуте, когда «Монако» привычно убежал в быструю атаку, и Элио Матазо с Виссамом Бен-Йеддером разорвали оборону противника. Выздоровевшему от коронавируса Александру Головину тренер предоставил 10 минут игрового времени.
«Монако» отпраздновал победу со счетом 1:0 и вернулся на третье место.
Протокол игры
|20' Матазо Элио (0:1)
Райкович Предраг • Фокет Томас • Фас Ваут • Абдельамид Юнис • Конан Гислен • Манетси Маршал • 31'Кассама Морету 65' ( Кутеса Дерек ( 65') • Шавалерин Ксавье • Мбюкю Натанаэль 75' ( Туре Эль Билал ( 75') • Диа Булайе 86' ( Сирхейс Кай ( 86') • Кафаро Матьё 66' ( Флипс Алексис ( 66')
Запасные: Вималин Трей • Де Смет Тибо • Драмме Муамаду • Зенели Арбер • Марешиц Дарио
Лекомт Бенжамен • Дисаси Аксель 65' ( Сидибе Джибриль ( 65') • Марипан Гильермо • 89'Бадьяшиль Бенуа • 39'Агилар Рубен 90' ( Матсима Крислен ( 90') • Фофана Юссуф • Чуамени Орельен • Кайо Энрике • Фолланд Кевин 90' ( Балло-Туре Фоде ( 90') • Бен-Йеддер Виссам 80' ( Головин Александр ( 80' ) • 90'Матазо Элио 65' ( Желсон Мартиньш ( 65')
Запасные: Манноне Вито • Фабрегас Сеск • Флорентину
09 мая. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Монако, Александр Головин, Реймс