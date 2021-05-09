Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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«Монако» одолел «Реймс», Головин сыграл впервые после болезни

09 Мая 2021, 19:58,

В 36-м туре чемпионата Франции «Монако» гостил у «Реймса», самой миролюбивой команды Лиги 1. Игра получилась равной, разве что монегаски больше владели мячом. Решающий момент случился на 20-й минуте, когда «Монако» привычно убежал в быструю атаку, и Элио Матазо с Виссамом Бен-Йеддером разорвали оборону противника. Выздоровевшему от коронавируса Александру Головину тренер предоставил 10 минут игрового времени.

«Монако» отпраздновал победу со счетом 1:0 и вернулся на третье место.

Протокол игры  
Реймс 0:1 Монако
    20' Матазо Элио (0:1)
Райкович Предраг Фокет Томас Фас Ваут Абдельамид Юнис Конан Гислен Манетси Маршал   31' Кассама Морету   65' (Кутеса Дерек (   65') Шавалерин Ксавье Мбюкю Натанаэль   75' (Туре Эль Билал (   75') Диа Булайе   86' (Сирхейс Кай (   86') Кафаро Матьё   66' (Флипс Алексис (   66')
Запасные: Вималин Трей Де Смет Тибо Драмме Муамаду Зенели Арбер Марешиц Дарио
Лекомт Бенжамен Дисаси Аксель   65' (Сидибе Джибриль (   65') Марипан Гильермо   89' Бадьяшиль Бенуа   39' Агилар Рубен   90' (Матсима Крислен (   90') Фофана Юссуф Чуамени Орельен Кайо Энрике Фолланд Кевин   90' (Балло-Туре Фоде (   90') Бен-Йеддер Виссам   80' (Головин Александр (   80'   90') Матазо Элио   65' (Желсон Мартиньш (   65')
Запасные: Манноне Вито Фабрегас Сеск Флорентину
09 мая. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Монако, Александр Головин, Реймс
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