​Головин попал в заявку на матч с «Реймсом»

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08 Мая 2021, 21:22,
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Пресс-служба «Монако» опубликовала список игроков, которые могут быть задействованы в воскресном матче чемпионата Франции против «Реймса». В списке присутствует российский полузащитник Александр Головин. Футболист переболел коронавирусом и вернулся в строй.
На текущую минуту «Монако» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице французского чемпионата. В случае воскресной гостевой победы монегаски гарантированно вернут себе третью строчку.
В 21 матче сезона 2020/2021 Александр Головин записал на свой счёт 4 гола и 8 результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Монако, Александр Головин