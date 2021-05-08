Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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​Головин попал в заявку на матч с «Реймсом»

08 Мая 2021, 21:22,

Пресс-служба «Монако» опубликовала список игроков, которые могут быть задействованы в воскресном матче чемпионата Франции против «Реймса». В списке присутствует российский полузащитник Александр Головин. Футболист переболел коронавирусом и вернулся в строй.

На текущую минуту «Монако» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице французского чемпионата. В случае воскресной гостевой победы монегаски гарантированно вернут себе третью строчку.

В 21 матче сезона 2020/2021 Александр Головин записал на свой счёт 4 гола и 8 результативных передач.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Монако, Александр Головин
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