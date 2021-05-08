​Головин попал в заявку на матч с «Реймсом»

Пресс-служба «Монако» опубликовала список игроков, которые могут быть задействованы в воскресном матче чемпионата Франции против «Реймса». В списке присутствует российский полузащитник Александр Головин. Футболист переболел коронавирусом и вернулся в строй.

На текущую минуту «Монако» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице французского чемпионата. В случае воскресной гостевой победы монегаски гарантированно вернут себе третью строчку.

В 21 матче сезона 2020/2021 Александр Головин записал на свой счёт 4 гола и 8 результативных передач.