Головин вышел на поле впервые после заражения коронавирусом

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09 Мая 2021, 19:50,
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В 36-м туре чемпионата Франции «Реймс» на своем поле принимает «Монако».
На 81-й минут встречи на поле появился полузащитник Александр Головин. Это первый матч для россиянина после заболевания коронавирусом, о котором стало известно 27 апреля.
До конца основного времени матча осталось пять минут, подопечные Нико Ковача впереди со счётом 1:0, единственным забитым голом отметился Элио Матазо.
Сегодняшняя победа может позволить «Монако» вплотную приблизиться к «ПСЖ», который расположился на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, но парижский клуб сыграл на один матч меньше.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Монако, Александр Головин