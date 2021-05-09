Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Головин вышел на поле впервые после заражения коронавирусом

09 Мая 2021, 19:50,

В 36-м туре чемпионата Франции «Реймс» на своем поле принимает «Монако».

На 81-й минут встречи на поле появился полузащитник Александр Головин. Это первый матч для россиянина после заболевания коронавирусом, о котором стало известно 27 апреля.

До конца основного времени матча осталось пять минут, подопечные Нико Ковача впереди со счётом 1:0, единственным забитым голом отметился Элио Матазо.

Сегодняшняя победа может позволить «Монако» вплотную приблизиться к «ПСЖ», который расположился на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, но парижский клуб сыграл на один матч меньше.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Монако, Александр Головин
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