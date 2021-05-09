Головин вышел на поле впервые после заражения коронавирусом

В 36-м туре чемпионата Франции «Реймс» на своем поле принимает «Монако».

На 81-й минут встречи на поле появился полузащитник Александр Головин. Это первый матч для россиянина после заболевания коронавирусом, о котором стало известно 27 апреля.

До конца основного времени матча осталось пять минут, подопечные Нико Ковача впереди со счётом 1:0, единственным забитым голом отметился Элио Матазо.

Сегодняшняя победа может позволить «Монако» вплотную приблизиться к «ПСЖ», который расположился на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, но парижский клуб сыграл на один матч меньше.