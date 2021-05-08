Головин сдал отрицательный тест на коронавирус

Полузащитник «Монако» Александр Головин может сыграть с «Реймсом».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», российский футболист сдал отрицательный тест на коронавирус. Если и результат субботнего теста окажется отрицательным, то Головин сможет сыграть в ближайшем матче «Монако».

24-летний Головин принял участие в 21 матче «Монако» в нынешнем сезоне, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач.

Завтра, 9 мая, «Монако» на выезде сыграет против «Реймса», начало матча запланировано на 18:05 по московскому времени. После 35 туров клуб Головина занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции.