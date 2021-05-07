Ковач – о Головине: «Если медицинский штаб скажет, что все в порядке, то он будет в общей группе»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач ответил на вопрос об участии полузащитника Александра Головина в матче с «Реймсом».

«Если медицинский штаб скажет, что все в порядке, то он будет в общей группе, в противном случае будут соблюдены все меры предосторожности», - цитирует Ковача пресс-служба «Монако».

Напомним, что Головин заразился коронавирусом на прошлой неделе.

«Монако» сыграет на выезде против «Реймса» в воскресенье, 9 мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 18:05 по московскому времени. После 35 туров подопечные Ковача занимают третье место в чемпионате Франции.