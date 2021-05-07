Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ковач – о Головине: «Если медицинский штаб скажет, что все в порядке, то он будет в общей группе»

07 Мая 2021, 22:43,

Главный тренер «Монако» Нико Ковач ответил на вопрос об участии полузащитника Александра Головина в матче с «Реймсом».

«Если медицинский штаб скажет, что все в порядке, то он будет в общей группе, в противном случае будут соблюдены все меры предосторожности», - цитирует Ковача пресс-служба «Монако».

Напомним, что Головин заразился коронавирусом на прошлой неделе.

«Монако» сыграет на выезде против «Реймса» в воскресенье, 9 мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 18:05 по московскому времени. После 35 туров подопечные Ковача занимают третье место в чемпионате Франции.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Монако, Александр Головин, Нико Ковач
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола