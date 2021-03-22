Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Короли Парижа возвращаются на трон: «ПСЖ» устроил показательную порку «Лиону», но смазал концовку

22 Марта 2021, 00:54,

«ПСЖ» в центральном матче 30-го тура Лиги 1 не оставил камня на камне от прямого конкурента за чемпионство «Лиона», однако в конце игры всё же ослабил хватку и дал повод своим болельщикам поволноваться.

Протокол игры  
Лион 2:4 ПСЖ
    15' Мбаппе Килиан (0:1)
    32' Данилу Перейра (0:2)
    47' Ди Мария Анхель (0:3)
    52' Мбаппе Килиан (0:4)
(1:4) Слимани Ислам 62'    
(2:4) Корне Максвелл 81'    
Лопеш Антони Де Шильо Маттиа Фильо Марсело Денайер Джейсон   78' (Диоманде Синали (   78'   90') Корне Максвелл Пакета Лукас Мендес Тьяго   56' (Бруно Моура (   56') Какере Максанс Кадевере Тино   40'   56' (Дюбуа Лео (   56') Депай Мемфис   56' (Слимани Ислам (   56') Экамби Карл Токо   74' (Шерки Райан (   74')
Запасные: Бар Мельвен Поллерсбек Юлиан Бенламри Джамеледдин Гюсто Мало
Навас Кейлор Флоренци Алессандро   86' (Дагба Колин (   86') Маркиньос Маркос Кимпембе Преснел Диалло Абду Данилу Перейра Гуэйе Идрисса   86' (Эррера Андер (   86') Ди Мария Анхель Верратти Марко Мбаппе Килиан   70' (Неймар (   70') Кин Мойзе   90' (Дракслер Юлиан (   90')
Запасные: Рико Серхио Баккер Митчел Рафинья Алькантара Паредес Леандро Кюрзава Левен
21 марта. Стадион "Гроупама Арена".

Амбиции «ПСЖ» распространяются далеко за пределы французского чемпионата, но о родной Лиге 1 парижскому клубу забывать тоже не стоит, а то ведь там есть кому лишить его золотых медалей. В текущем сезоне нешуточную конкуренцию на внутренней арене «ПСЖ» составили две команды, начинающиеся с комбинации букв «Ли», – «Лион» и «Лилль». В середине чемпионата «красно-синие» даже стали промежуточно проигрывать эту борьбу. А чтобы переломить данную негативную ситуацию не в самый последний момент, команде Маурисио Почеттино было желательно обыграть на выезде «Лион», тем более когда подарок в виде домашнего поражения от «Нима» преподнёс «Лилль».

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Первый момент создал действующий чемпион. На шестой минуте Мбаппе слева прострелил в штрафную, и возле ворот лионцев стало очень горячо. Правда, Мойзе Кин нанёс такой низовой удар, который нашёл преграду в виде Антони Лопеша. Через несколько минут уже хозяева простили гостей. Депай доставлял мяч в центр с левого фланга, Кадевере пытался подкорректировать, а находившийся близко к острию Токо Экамби не дотянулся. Вот так вот – счёт, едва не став 1:0, стал 0:1. «Париж» ответил вылазкой, где Верратти ударил во вратаря после рикошета от соперника, а Мбаппе финально добавил в сетку с левой стороны.

Embed from Getty Images

На 24-й минуте Верратти прекрасно вывел Ди Марию по правому полуфлангу, а тот убрал мяч от Денайера под нелюбимую правую и плохо пальнул мимо створа. Но всё равно в районе получаса гости провели второй гол. Кимпембе подобрал владение на левом полуфланге и навесил в центр, где Маркиньос в единоборстве с Денайером сделал скидку, и Данилу с полулёта загнал снаряд в левый нижний угол (0:2).

Embed from Getty Images

У«Лиона» игра мало клеилась, и в начале второго тайма «ПСЖ» совсем разошёлся. Ди Мария со штрафного с правого фланга заслал мяч в дальний угол, а Мбаппе чётко реализовал рандеву с Лопешом в контратаке, которая случилась вскоре после сэйва Наваса (0:4). «Ткачам» повезло ещё, что высоко отобравший мяч Кин пульнул поверх створа. Слабый огонёк надежды загорелся у хозяев на 62-й минуте, когда Слимани из центральной зоны примерно с линии штрафной поразил левый нижний угол (1:4).

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«Лион» не сдавался, хотя мог пропустить пятый: Мбаппе обводящим выстрелом не заставил пропустить Лопеша, а Мойзе Кин добил на трибуну. Хозяева были вознаграждены за своё старание на 81-й минуте вторым голом в исполнении Корне, который отправил снаряд в левый угол после передачи Шерки (2:4). «Ткачи» на эмоциях прибавили, и гостям пришлось понервничать в концовке. Не спас бы парижан Навас после удара головой Слимани – стал бы счёт 3:4 на 84-й минуте.

Embed from Getty Images

В общем, «ПСЖ» отметился сомнительным эндшпилем, но заработанного ранее преимущества парижанам хватило для победы с разницей в два мяча. Команда Маурисио Почеттино отрывается от «Лиона» на три балла и выходит на первое место, опережая «Лилль» по дополнительным показателям при равенстве очков.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: ПСЖ, Лион, Чемпионат Франции, Лига 1
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