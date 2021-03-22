Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Мбаппе стал рекордсменом Лиги 1

22 Марта 2021, 08:23,

В центральном матче 30-го тура чемпионата Франции «Лион» на своем поле принимал «ПСЖ». Встреча завершилась победой столичного коллектива со счетом 4:2. Двумя голами в составе парижан отметился форвард Килиан Мбаппе.

Согласно данным в «Твиттере» журналиста Антони Прокурье, 22-летний нападающий забил 100 голов в рамках Лиги 1. Килиан стал самым молодым игроком в истории турнира, которому покорилось это достижение.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе сыграл 24 встречи, забил 18 мячей и сделал шесть голевых передач. Его контракт с парижским грандом истекает летом 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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