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Почеттино объяснил замену Мбаппе в матче с «Лионом»

22 Марта 2021, 10:40,

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал замену форварда Килиана Мбаппе в поединке против «Лиона» (4:2). Нападающий покинул поле в середине второго тайма.

«Замена Мбаппе? Он покинул поле в мерах предосторожности. Килиан подвернул лодыжку в первом тайме», - передает слова аргентинского тренера портал Goal.com.

В прошедшем поединке 22-летний футболист отметился двумя забитыми мячами.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 25 поединков, записав на свой счет 20 забитых мячей (пять - с пенальти) и шесть результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Килиан Мбаппе, Маурисио Почеттино
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