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​Верратти: «Неймар – самый важный игрок «ПСЖ»

20 Марта 2021, 22:49,

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти высказался по поводу нападающего Неймара. Бразилец восстановился после травмы, полученной шесть недель назад, и готов сыграть против «Лиона» в воскресенье.

«Я считаю Неймара очень сильным футболистом. Даже после пропущенных трёх, четырёх или пяти недель он почти всегда является лучшим на тренировках. Технически он великолепен, он ничего не потерял.

Мы рады видеть Неймара в строю снова. Думаю, он является самым важным футболистом «ПСЖ», - поделился своим мнением Верратти в ходе пресс-конференции.

«ПСЖ» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар, Марко Верратти
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