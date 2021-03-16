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Кейлора Наваса обвиняют в умышленных поражениях сборной Коста-Рики

16 Марта 2021, 00:07,

В костариканском футболе разгорается скандал, в который вовлечён голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас. Костариканская федерация обвиняет звезду парижан вместе с Брайаном Руисом и Сельсо Боргесом в намеренном проигрыше матчей национальной сборной страны. Как стало известно по итогам предварительного судебного заседания по делу о клевете, эти футболисты намеренно проигрывали матчи, чтобы добиться увольнения главного тренера Хорхе Луиса Пинто.

Как сообщает Marca, бывший президент федерации Эдуардо Ли признал наличие в контракте тренера пункта о возможной отставке после трех поражений кряду.

«Игроки знали об этом, и Кейлор Навас был одним из тех, кто сказал: «Давайте проиграем эти три матча», - заявил Ли.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Сборная Коста-Рики, Кейлор Навас
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