Кейлора Наваса обвиняют в умышленных поражениях сборной Коста-Рики

В костариканском футболе разгорается скандал, в который вовлечён голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас. Костариканская федерация обвиняет звезду парижан вместе с Брайаном Руисом и Сельсо Боргесом в намеренном проигрыше матчей национальной сборной страны. Как стало известно по итогам предварительного судебного заседания по делу о клевете, эти футболисты намеренно проигрывали матчи, чтобы добиться увольнения главного тренера Хорхе Луиса Пинто.

Как сообщает Marca, бывший президент федерации Эдуардо Ли признал наличие в контракте тренера пункта о возможной отставке после трех поражений кряду.

«Игроки знали об этом, и Кейлор Навас был одним из тех, кто сказал: «Давайте проиграем эти три матча», - заявил Ли.