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«ПСЖ» готов платить Мбаппе 30 млн евро в год

19 Марта 2021, 23:51,

«ПСЖ» сделал важный шаг в вопросе сохранения в клубе лучшего форварда чемпионата Франции Килиана Мбаппе. Руководство парижан готово предложить 22-летнему футболисту новый контракт, по которому собирается платить ему 30 миллионов евро каждый год. Этим козырем «ПСЖ» может оставить вне конкуренции мадридский «Реал» и «Ливерпуль», которые хотели бы усилиться Мбаппе, но просто не потянут такой уровень заработной платы игрока. Как сообщает L`Equipe, Мбаппе перед принятием решения хотел бы тщательно изучить все возможные варианты.

Напомним, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2018 году из «Монако» за 145 млн евро. Его контракт с парижанами действителен еще немногим больше года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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