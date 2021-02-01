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Дом Икарди обворовали на 400 тысяч евро

01 Февраля 2021, 00:18,

Global Look Press

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди стал очередным игроком парижского клуба, чей дом ограбили. Преступники проникли в жилье футболиста через окно в ночь на воскресенье, когда аргентинец уехал на матч с «Лорьяном» (2:3), сообщает L’Équipe. Среди украденного ювелирные изделия, часы и дизайнерская одежда на сумму около 400 тысяч евро.

Это далеко не первый случай, когда дома футболистов подвергаются нападениям преступников. На прошлой неделе был обворован дом партнера Икарди Серхио Рико в том же районе, пока парижане играли против «Монпелье». В прошлые годы воры проникали в дома Дани Алвеса, Эрика Максима Шупо-Мотинга и Тьяго Силвы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Мауро Икарди
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