Неймар: «Хочу остаться в «ПСЖ». Надеюсь, что и Мбаппе этого хочет»

После поражения от «Лорьяна» (2:3) в матче чемпионата Франции форвард «ПСЖ» Неймар поделился планами на будущее.

- Здесь я очень счастлив и хочу остаться в «ПСЖ». Надеюсь, что и Мбаппе этого хочет, - заявил бразилец в интервью TF1. - Конечно, этого хотят и болельщики, мы мечтаем о том, чтобы «ПСЖ» - был большой командой. Я планирую делать то, что у меня здесь получается, играть в футбол и быть счастливым. Сегодня я очень счастлив и чувствую себя счастливым. Точно не могу сказать почему.

В текущем сезоне 28-летний Неймар забил 13 голов в 16 матчах, а также в пяти случаях ассистировал одноклубникам.