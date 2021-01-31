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Неймар: «Хочу остаться в «ПСЖ». Надеюсь, что и Мбаппе этого хочет»

31 Января 2021, 22:49,

Global Look Press

После поражения от «Лорьяна» (2:3) в матче чемпионата Франции форвард «ПСЖ» Неймар поделился планами на будущее.

- Здесь я очень счастлив и хочу остаться в «ПСЖ». Надеюсь, что и Мбаппе этого хочет, - заявил бразилец в интервью TF1. - Конечно, этого хотят и болельщики, мы мечтаем о том, чтобы «ПСЖ» - был большой командой. Я планирую делать то, что у меня здесь получается, играть в футбол и быть счастливым. Сегодня я очень счастлив и чувствую себя счастливым. Точно не могу сказать почему.

В текущем сезоне 28-летний Неймар забил 13 голов в 16 матчах, а также в пяти случаях ассистировал одноклубникам.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Неймар
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Комментарии (1)
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Underdog
01 Февраля 2021, 00:35

Ээээ. Как так то?

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