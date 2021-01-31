«ПСЖ» провалился, пропустив три гола от аутсайдера

Аутсайдер Лиги 1 «Лорьян» дал бой «ПСЖ» в матче 22-го тура чемпионата Франции. Третья команда с конца открыла счет после красивого удара Лорана Абергеля в падении, а на голы Неймара с пенальти ответила точной попыткой Йоана Виссы - 2:2. В компенсированное время хозяева вовсе вырвали победу, когда Теремас Моффи удачно убежал на «свидание» с кипером - 3:2. При этом новая команда Маурисио Почеттино чаще контролировала мяч, но проиграла по количеству ударов.

В параллельных матчах по три очка набрали «Метц», «Анже» и «Реймс».