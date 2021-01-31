«ПСЖ» провалился, пропустив три гола от аутсайдера

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31 Января 2021, 18:54,
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Аутсайдер Лиги 1 «Лорьян» дал бой «ПСЖ» в матче 22-го тура чемпионата Франции. Третья команда с конца открыла счет после красивого удара Лорана Абергеля в падении, а на голы Неймара с пенальти ответила точной попыткой Йоана Виссы - 2:2. В компенсированное время хозяева вовсе вырвали победу, когда Теремас Моффи удачно убежал на «свидание» с кипером - 3:2. При этом новая команда Маурисио Почеттино чаще контролировала мяч, но проиграла по количеству ударов.
В параллельных матчах по три очка набрали «Метц», «Анже» и «Реймс».
Протокол игры
|(1:0) Абергель Лоран 36'
|45' Неймар (1:1)
|58' Неймар (1:2)
|(2:2) Висса Йоан 80'
|(3:2) Моффи Теремас 90'
Дрейер Маттье • Гравильон Эндрю • Лапорт Жульен • Мендес Убулан 60' ( Делаплас Жонатан ( 60') • Эрго Жером • Ле Фе Энцо 12' 78' ( Амель Пьер-Ив ( 78') • Монкондю Томас 28' 46' ( Чалоба Трево ( 46') • Абергель Лоран • 90'Морель Жереми • Лорьенте Арман 61' ( Моффи Теремас ( 61') • Грбич Адриан 61' ( Висса Йоан ( 61')
Запасные: Yoann Etienne • Loris Mouyokolo • Лемуан Фабьен • 71'Бартуш Тедди
Рико Серхио • Флоренци Алессандро • Керер Тило • Кимпембе Преснел • Кюрзава Левен • Паредес Леандро 75' 81' ( Гуэйе Идрисса ( 81') • Данилу Перейра • 2'Ди Мария Анхель 81' ( Сарабия Пабло ( 81') • Неймар • Мбаппе Килиан • Икарди Мауро
Запасные: Кин Мойзе • Баккер Митчел • Пембеле Тимоте • Рафинья Алькантара • Дракслер Юлиан • Летелье Александр • Дагба Колин
31 января. Стадион "Стад де Мустуар".
Протокол игры
|(1:0) Капелле Пьеррик 20'
|(2:0) Кулибали Лассана 35'
|42' Рипар Рено (2:1)
|(3:1) Дьони Луа 55'
Бернардони Поль • Манко Венсан • Траоре Исмаэль • Павлович Матео • Думбия Сулейман • Мангани Томас • Кулибали Лассана 43' 79' ( Амаду Ибрагим ( 79') • Капелле Пьеррик • Фюльжини Анжело 10' ( Тиуб Сада ( 10') • Лаж Матиас 80' ( Чо Мохамед-Али ( 80') • Дьони Луа 80' ( Эль-Мелали Фарид ( 80')
Запасные: Петкович Даниель • Бамба Абдулайе • Томас Ромен • Бобишон Антонен
Рейне Батист • Алакуш Софьян • 27'Бриансон Антони • До Лука • Мелинг Биргер • Кубас Андрес 34' 90' ( Бенрау Яссин ( 90') • Ферхат Зинедин • Фомба Ламин 18' 61' ( Дулевич Харис ( 61') • Рипар Рено 73' ( Мажуга Марко ( 73') • Элиассон Никлас 61' ( Ахлинви Маттео ( 61') • Коне Мусса II 73' ( Ру Нолан ( 73')
Запасные: Мигель Флориан • Пакье Гаэтан • Бюрнер Патрик • Назих Амджад
31 января. Стадион "Раймон Копа" (Анже).
Протокол игры
|(1:0) Онора Франк 33'
|36' Булая Фарид (1:1)
|(2:1) Кардона Ирвин 48'
|74' Сарр Пап (2:2)
|81' Яд Папа Ндиага (2:3)
|87' Вагнер да Силва (2:4)
Ларсонне Готье • Пьер-Габриэль Ронаэль 89' ( Шарбонье Гаэтан ( 89') • Шардонне Брендан • Дюверн Жан-Кевин • Перро Ромен 31' 74' ( Бааль Людовик ( 74') • Февр Ромен 89' ( Фоссурье Жюльен ( 89') • Белькебла Арис • Ласне Пол 81' ( Ле Дуарон Жереми ( 81') • Онора Франк • Кардона Ирвин 81' ( Лукас Жан ( 81') • Мунье Стив
Запасные: Сибуа Себастьен • Брассье Лилиан • Маньетти Уго • Филиппото Ромен
Укидья Александр • Бронн Дилан • Фофана Мамаду • 90'Бойе Джон • Сентонз Фабьен • Ангбан Викторьен 56' ( Тшимбембе Варрен ( 56') • Сарр Пап • Юдоль Матьё • Булая Фарид 90' 90' ( Мазиз Юссеф ( 90') • Гуйе Ламин 55' ( Яд Папа Ндиага ( 55' ) • 89'Эмброуз Тьерри 68' ( Вагнер да Силва ( 68')
Запасные: Делен Тома • Боаэн Эрнест • Кайяр Марк-Орель • Траоре Бубакар
31 января. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
Протокол игры
|80' Кутеса Дерек (0:1)
Кавасима Эйдзи • Каси Антони • Митрович Стефан • Джику Александр • 64'Кароль Лионель • Сиссоко Ибраима • Льенар Димитри • Диалло Хабиб • Томассон Адриен 81' ( Беллегард Жан-Рикнер ( 81') • Шахири Мехди 64' ( Зохи Кевин ( 64') • Ажорк Людовик
Запасные: Коне Ламин • Камара Бингуру • Уорис Маджид • Усам Абдулайе • Сиби Маам • Лебо Адриен • Прчич Саньин
Райкович Предраг • Фокет Томас • Фас Ваут • 37'Абдельамид Юнис • Конан Гислен • Кафаро Матьё 79' ( Бериша Валон ( 79') • Кассама Морету • Шавалерин Ксавье • 85'Мбюкю Натанаэль 89' ( Туре Эль Билал ( 89') • Диа Булайе • Думбия Мусса 75' ( Кутеса Дерек ( 75')
Запасные: Сирхейс Кай • Диуф Йеванн • Де Смет Тибо • Драмме Муамаду • Флипс Алексис • Марешиц Дарио
31 января. Стадион "де ла Мейно"
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Лорьян
хорошо что этот супер тренер пролетел мимо ла лиги