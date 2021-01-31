Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«ПСЖ» провалился, пропустив три гола от аутсайдера

31 Января 2021, 18:54,


Аутсайдер Лиги 1 «Лорьян» дал бой «ПСЖ» в матче 22-го тура  чемпионата Франции. Третья команда с конца открыла счет после красивого удара Лорана Абергеля в падении, а на голы Неймара с пенальти ответила точной попыткой Йоана Виссы - 2:2. В компенсированное время хозяева вовсе вырвали победу, когда Теремас Моффи удачно убежал на «свидание» с кипером - 3:2. При этом новая команда Маурисио Почеттино чаще контролировала мяч, но проиграла по количеству ударов.

В параллельных матчах по три очка набрали «Метц», «Анже» и «Реймс».

Протокол игры  
Лорьян 3:2 ПСЖ
(1:0) Абергель Лоран 36'    
    45' Неймар (1:1)
    58' Неймар (1:2)
(2:2) Висса Йоан 80'    
(3:2) Моффи Теремас 90'    
Дрейер Маттье Гравильон Эндрю Лапорт Жульен Мендес Убулан   60' (Делаплас Жонатан (   60') Эрго Жером Ле Фе Энцо   12'   78' (Амель Пьер-Ив (   78') Монкондю Томас   28'   46' (Чалоба Трево (   46') Абергель Лоран   90' Морель Жереми Лорьенте Арман   61' (Моффи Теремас (   61') Грбич Адриан   61' (Висса Йоан (   61')
Запасные: Yoann Etienne Loris Mouyokolo Лемуан Фабьен   71' Бартуш Тедди
Рико Серхио Флоренци Алессандро Керер Тило Кимпембе Преснел Кюрзава Левен Паредес Леандро   75'   81' (Гуэйе Идрисса (   81') Данилу Перейра   2' Ди Мария Анхель   81' (Сарабия Пабло (   81') Неймар Мбаппе Килиан Икарди Мауро
Запасные: Кин Мойзе Баккер Митчел Пембеле Тимоте Рафинья Алькантара Дракслер Юлиан Летелье Александр Дагба Колин
31 января. Стадион "Стад де Мустуар".
Протокол игры  
Анже 3:1 Ним
(1:0) Капелле Пьеррик 20'    
(2:0) Кулибали Лассана 35'    
    42' Рипар Рено (2:1)
(3:1) Дьони Луа 55'    
Бернардони Поль Манко Венсан Траоре Исмаэль Павлович Матео Думбия Сулейман Мангани Томас Кулибали Лассана   43'   79' (Амаду Ибрагим (   79') Капелле Пьеррик Фюльжини Анжело   10' (Тиуб Сада (   10') Лаж Матиас   80' (Чо Мохамед-Али (   80') Дьони Луа   80' (Эль-Мелали Фарид (   80')
Запасные: Петкович Даниель Бамба Абдулайе Томас Ромен Бобишон Антонен
Рейне Батист Алакуш Софьян   27' Бриансон Антони До Лука Мелинг Биргер Кубас Андрес   34'   90' (Бенрау Яссин (   90') Ферхат Зинедин Фомба Ламин   18'   61' (Дулевич Харис (   61') Рипар Рено   73' (Мажуга Марко (   73') Элиассон Никлас   61' (Ахлинви Маттео (   61') Коне Мусса II   73' (Ру Нолан (   73')
Запасные: Мигель Флориан Пакье Гаэтан Бюрнер Патрик Назих Амджад
31 января. Стадион "Раймон Копа" (Анже).
Протокол игры  
Брест 2:4 Метц
(1:0) Онора Франк 33'    
    36' Булая Фарид (1:1)
(2:1) Кардона Ирвин 48'    
    74' Сарр Пап (2:2)
    81' Яд Папа Ндиага (2:3)
    87' Вагнер да Силва (2:4)
Ларсонне Готье Пьер-Габриэль Ронаэль   89' (Шарбонье Гаэтан (   89') Шардонне Брендан Дюверн Жан-Кевин Перро Ромен   31'   74' (Бааль Людовик (   74') Февр Ромен   89' (Фоссурье Жюльен (   89') Белькебла Арис Ласне Пол   81' (Ле Дуарон Жереми (   81') Онора Франк Кардона Ирвин   81' (Лукас Жан (   81') Мунье Стив
Запасные: Сибуа Себастьен Брассье Лилиан Маньетти Уго Филиппото Ромен
Укидья Александр Бронн Дилан Фофана Мамаду   90' Бойе Джон Сентонз Фабьен Ангбан Викторьен   56' (Тшимбембе Варрен (   56') Сарр Пап Юдоль Матьё Булая Фарид   90'   90' (Мазиз Юссеф (   90') Гуйе Ламин   55' (Яд Папа Ндиага (   55'   89') Эмброуз Тьерри   68' (Вагнер да Силва (   68')
Запасные: Делен Тома Боаэн Эрнест Кайяр Марк-Орель Траоре Бубакар
31 января. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
Протокол игры  
Страсбург 0:1 Реймс
    80' Кутеса Дерек (0:1)
Кавасима Эйдзи Каси Антони Митрович Стефан Джику Александр   64' Кароль Лионель Сиссоко Ибраима Льенар Димитри Диалло Хабиб Томассон Адриен   81' (Беллегард Жан-Рикнер (   81') Шахири Мехди   64' (Зохи Кевин (   64') Ажорк Людовик
Запасные: Коне Ламин Камара Бингуру Уорис Маджид Усам Абдулайе Сиби Маам Лебо Адриен Прчич Саньин
Райкович Предраг Фокет Томас Фас Ваут   37' Абдельамид Юнис Конан Гислен Кафаро Матьё   79' (Бериша Валон (   79') Кассама Морету Шавалерин Ксавье   85' Мбюкю Натанаэль   89' (Туре Эль Билал (   89') Диа Булайе Думбия Мусса   75' (Кутеса Дерек (   75')
Запасные: Сирхейс Кай Диуф Йеванн Де Смет Тибо Драмме Муамаду Флипс Алексис Марешиц Дарио
31 января. Стадион "де ла Мейно"
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Лорьян
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
31 Января 2021, 20:49

хорошо что этот супер тренер пролетел мимо ла лиги

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола