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Менье: Холанн менее талантлив, чем Мбаппе

31 Января 2021, 18:03,

Global Look Press

Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье сравнил форвардов Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна.

- Килиан сейчас играет в тот же футбол, что и в 10 лет. Он даже не думает об этом, а играет на инстинктах и позволяет своему таланту говорить самому за себя, - приводит слова Менье Culture PSG. - Эрлинг же действует  больше как взрослый игрок. Он менее талантливый, но усердно работает. Он также может стать футболистом мирового уровня.

На вопрос о том, кого бы Менье предпочел, будучи президентом клуба, бельгиец ответил дипломатично: «Я б подписал обоих».

Менье поиграл в Дортмунде полгода, до этого на протяжении четырех сезонов защищая цвета «ПСЖ».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанн, Тома Менье, Боруссия Дормунд
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