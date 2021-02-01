Почеттино: «Поражение от «Лорьяна» - это случайность»

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о поражении от «Лорьяна» (2:3) в поединке 22-го тура французской Лиги 1.

«Это футбол. У «ПСЖ» так и не получилось войти в игру. При счете 2:1 мы контролировали ход встречи, поэтому я огорчен итоговым результатом.

Это поражение - случайность. Такое иногда происходит в футболе. Мы по-прежнему с оптимизмом смотрим в свое будущее», - заявил аргентинский тренер на пресс-конференции.

По итогам 22 туров чемпионата Франции парижский гранд набрал 45 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. «ПСЖ» отстает от лидирующего «Лилля» на три пункта.