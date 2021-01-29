«ПСЖ» показал четвёртый комплект формы

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29 Января 2021, 12:17,
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Французский «ПСЖ» презентовал новую игровую форму. Это четвертый комплект парижского коллектива в нынешнем сезоне.
Новая футболка чемпиона Франции выполнена в переливающихся фиолетово-розовых цветах.
После 21-го сыгранного тура французского чемпионата «ПСЖ» набрал 45 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Парижский гранд опережает идущий вторым «Лилль» по дополнительным показателям.
Следующий поединок парижский гранд проведет против «Лорьяна» на выезде. Встреча состоится в воскресенье, 31-го января. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
Procurez-vous la nouvelle collection #PSGxJordan dès maintenant !— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 29, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ
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