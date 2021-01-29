Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«ПСЖ» показал четвёртый комплект формы

29 Января 2021, 12:17,

Global Look Press

Французский «ПСЖ» презентовал новую игровую форму. Это четвертый комплект парижского коллектива в нынешнем сезоне.

Новая футболка чемпиона Франции выполнена в переливающихся фиолетово-розовых цветах.

После 21-го сыгранного тура французского чемпионата «ПСЖ» набрал 45 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Парижский гранд опережает идущий вторым «Лилль» по дополнительным показателям.

Следующий поединок парижский гранд проведет против «Лорьяна» на выезде. Встреча состоится в воскресенье, 31-го января. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
odessa83234
29 Января 2021, 13:51

Убожество!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»
Максименко может сменить «Спартак» на клуб АПЛ
Максименко может сменить «Спартак» на клуб АПЛ
Тухель - новый главный тренер «Челси»
Тухель - новый главный тренер «Челси»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола