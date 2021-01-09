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«ПСЖ» оформил переход форварда «Дижона»

09 Января 2021, 15:32,

Global Look Press

17-летний нападающий Секу Янсане перешел из «Дижона» в «ПСЖ», об этом рапортует пресс-служба столичного клуба. Парижский гранд заключил с перспективным футболистом трудовой договор, который рассчитан до середины 2023-го года.

В нынешнем сезоне форвард будет защищать цвета команды «ПСЖ» U19.

После 18 проведенных туров Лиги 1 парижский клуб, имея на своем счету 36 баллов, занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Маурисио Почеттино отстают от лидирующего «Лиона» на три очка.

В субботу, девятого января, «ПСЖ» на своем поле примет «Брест». Начало - 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021, Секу Янсане
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