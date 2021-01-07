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Полузащитник «Лиона» уйдёт в аренду в «Брест»

07 Января 2021, 21:28,

Евро-Футбол.Ру

Полузащитник «Лиона» Жан Лукас на следующей неделе отправится в аренду в клуб французской Лиги 1 «Брест». По информации L’Equipe, бразилец будет играть там до конца текущего сезона.

22-летний игрок пользовался спросом во французском чемпионате - сразу несколько клубов, включая «Нант», стремились взять в аренду Жана, но тот, скорее всего, отправится именно в «Брест».

Лукас перешёл в «Лион» из бразильского «Фламенго» летом 2019 года за 7 миллионов евро. В текущем сезоне бразилец провёл в Лиге 1 восемь матчей и не отметился результативными действиями, лишь заработав 1 жёлтую карточку.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лион, Брест, Жан Лукас
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