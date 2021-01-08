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Неймар не сыграет с «Брестом»

08 Января 2021, 16:21,

Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Неймар продолжает восстанавливаться от травмы.

Как сообщает RMC Sports, бразильский футболист сегодня тренировался индивидуально. Таким образом, Неймар пропустит ближайший матч парижского клуба.

Напомним, что 28-летний футболист получил повреждение 13 декабря в игре с «Лионом» (0:1), после этого бразилец на поле не появлялся.

Завтра, 9 января, «ПСЖ» на своем поле примет «Брест», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл двенадцать матчей за клуб, забил девять голов и отдал пять голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Неймар
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