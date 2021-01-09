Болельщики «ПСЖ» посвятили баннер Почеттино: «Добро пожаловать, капитан!»

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09 Января 2021, 22:26,
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Болельщики «ПСЖ» посвятили баннер новому главному тренеру «парижан» Маурисио Почеттино.
«Возвращение домой 18 лет спустя. Добро пожаловать, капитан!» - написано на полотне.
Сегодня, 9 января, «ПСЖ» на своем поле примет «Брест» - это первый домашний матч для Почеттино у руля французского клуба.
Напомним, что 48-летний аргентинец уже выступал за «ПСЖ» в качестве футболиста с 2001 по 2003 год.
После восемнадцати туров парижане занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своём активе 36 очков, отставание от лидирующего «Лиона» составляет всего лишь три зачетных балла.
18 years on & back home - welcome, captain! #Pochettino #PSGSB29 pic.twitter.com/aim7i14P2s— Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) January 9, 2021
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ПСЖ, Маурисио Почеттино