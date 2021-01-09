Болельщики «ПСЖ» посвятили баннер Почеттино: «Добро пожаловать, капитан!»

Болельщики «ПСЖ» посвятили баннер новому главному тренеру «парижан» Маурисио Почеттино.

«Возвращение домой 18 лет спустя. Добро пожаловать, капитан!» - написано на полотне.

Сегодня, 9 января, «ПСЖ» на своем поле примет «Брест» - это первый домашний матч для Почеттино у руля французского клуба.

Напомним, что 48-летний аргентинец уже выступал за «ПСЖ» в качестве футболиста с 2001 по 2003 год.

После восемнадцати туров парижане занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своём активе 36 очков, отставание от лидирующего «Лиона» составляет всего лишь три зачетных балла.