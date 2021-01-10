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​Почеттино: «Нам многое предстоит исправить»

10 Января 2021, 10:52,

Global Look Press

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино дал комментарий после своей первой победы на тренерском мостике клуба. Парижане в родных стенах разгромили «Брест» - 3:0.

«Мы довольны итогом матча, это результат усилий всех футболистов. Но нам ещё многое предстоит исправить. Мы должны продолжать работать, опираясь на высокие стандарты», - высказался Почеттино для Canal+.

После первого круга чемпионата Франции «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице. Команда Маурисио Почеттино на один зачётный балл отстаёт от лидирующего «Лиона».

13 января «ПСЖ» сразится с «Марселем» за Суперкубок Франции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Маурисио Почеттино
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