​Почеттино: «Нам многое предстоит исправить»

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10 Января 2021, 10:52,
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино дал комментарий после своей первой победы на тренерском мостике клуба. Парижане в родных стенах разгромили «Брест» - 3:0.
«Мы довольны итогом матча, это результат усилий всех футболистов. Но нам ещё многое предстоит исправить. Мы должны продолжать работать, опираясь на высокие стандарты», - высказался Почеттино для Canal+.
После первого круга чемпионата Франции «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице. Команда Маурисио Почеттино на один зачётный балл отстаёт от лидирующего «Лиона».
13 января «ПСЖ» сразится с «Марселем» за Суперкубок Франции.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Маурисио Почеттино