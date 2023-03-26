Куртуа освободили от товарищеского матча с Германией

Основного голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа освободили от участия в товарищеском матче «красных дьяволов» с хозяйкой будущего чемпионата Европы – сборной Германии. Как сообщает пресс-служба бельгийской сборной, опытный вратарь получил заслуженный отдых из-за сильной загруженности в его клубе – мадридском «Реале».

Дублёрами Куртуа на последнем рубеже сборной Бельгии являются Кун Кастелс и Матц Селс.

Игра бельгийцев и немцев пройдёт 28 марта. Ранее подопечные Доменико Тедеско не заметили на своём пути сборную Швеции и разгромили скандинавов в очной встрече в рамках отбора на Евро-2024 – 3:0. Не помог шведам даже Златан Ибрагимович.