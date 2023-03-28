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Фюллькруг установил рекорд сборной Германии 21 века

28 Марта 2023 • 23:04 Комментировать
Германия
2:3
Бельгия
1 100.00 X 21.00 2 1.02
2-й тайм

Нападающий «Вердера» Никлас Фюллькруг в очередной раз отметился голом в матче за сборную Германии.

30-летний футболист поразил ворота сборной Бельгии в проходящем сейчас товарищеском поединке. Как отмечает Opta, Фюллькруг стал рекордсменом сборной Германии в 21 веке по количеству голов в первых шести матчах – шесть.

Напомним, что форвард дебютировал за национальную команду своей страны в ноябре 2022 года в возрасте 29 лет и 9 месяцев. В трёх матчах катарского мундиаля, завершившегося для Германии провалом, Фюллькруг стал автором двух забитых мячей.

Следить за поединком сборных Германии и Бельгии можно на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Сборная Германии Никлас Фюллькруг
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ГЕРМАНИЯ БЕЛЬГИЯ
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