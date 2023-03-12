Флик высказался о решении не вызывать Мюллера на ближайшие матчи сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о Томасе Мюллере.

33-летний футболист «Баварии», судя по всему, в ближайшее время не будет принимать участие в матчах национальной команды.

«Я уже обсуждал с Томасом решение не приглашать его на мартовский и июньский сборы, однако это вовсе не значит, что его карьера в сборной Германии завершена. Он может сыграть свою роль на чемпионате Европы.

Зачем мне закрывать двери перед таким игроком? Достаточно посмотреть, насколько он важен для «Баварии». Он снова на видных ролях, и я очень рад за него», – приводит SZ слова Флика.

Сборная Германии проведёт товарищеские матчи против Перу и Бельгии в конце текущего месяца.