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Чемпионат Германии. Бундеслига

Флик высказался о решении не вызывать Мюллера на ближайшие матчи сборной Германии

12 Марта 2023 • 21:42 Комментировать
Германия
...
Перу
25.03 22:45

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о Томасе Мюллере.

33-летний футболист «Баварии», судя по всему, в ближайшее время не будет принимать участие в матчах национальной команды.

«Я уже обсуждал с Томасом решение не приглашать его на мартовский и июньский сборы, однако это вовсе не значит, что его карьера в сборной Германии завершена. Он может сыграть свою роль на чемпионате Европы.

Зачем мне закрывать двери перед таким игроком? Достаточно посмотреть, насколько он важен для «Баварии». Он снова на видных ролях, и я очень рад за него», – приводит SZ слова Флика.

Сборная Германии проведёт товарищеские матчи против Перу и Бельгии в конце текущего месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Томас Мюллер Ханс-Дитер Флик
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