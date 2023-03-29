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Товарищеские матчи по футболу

Бельгийцы забили самые быстрые свои два гола с 2003 года

29 Марта 2023 • 05:45 Комментировать
Германия
2:3
Бельгия
окончен

Сборная Бельгии обыграла в товарищеском матче немцев, причем залогом общего успеха стала очень хорошая начальная нота, взятая «красными дьяволами» - уже к девятой минуте игры (а точнее, на 8:26) они забили два гола, и это были два самых быстрых гола для бельгийцев за последние двадцать лет, в любом матче. Тогда, в феврале 2003 гола, они забили два гола в ворота сборной Алжира в товарищеском матче, который в итоге закончился со счетом 3:1 в пользу Бельгии, уже к седьмой минутею

Напомним, что на минувшем чемпионате мира в Катаре сборная Бельгии даже не смогла выйти из своей группы. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Бельгии Сборная Алжира
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