Бельгийцы забили самые быстрые свои два гола с 2003 года

Сборная Бельгии обыграла в товарищеском матче немцев, причем залогом общего успеха стала очень хорошая начальная нота, взятая «красными дьяволами» - уже к девятой минуте игры (а точнее, на 8:26) они забили два гола, и это были два самых быстрых гола для бельгийцев за последние двадцать лет, в любом матче. Тогда, в феврале 2003 гола, они забили два гола в ворота сборной Алжира в товарищеском матче, который в итоге закончился со счетом 3:1 в пользу Бельгии, уже к седьмой минутею

Напомним, что на минувшем чемпионате мира в Катаре сборная Бельгии даже не смогла выйти из своей группы.