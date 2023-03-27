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Товарищеские матчи по футболу

Флик: «Бельгия может очень компактно защищаться, но при этом создавать большую угрозу в атаке»

27 Марта 2023 • 14:59 Комментировать
Германия
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Бельгия
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28.03 21:45

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской игры против Бельгии. Напомним, «бундестим» не участвуют в отборе к Евро-2024, так как турнир состоится у них на родине в Германии.

«У них поменялся тренер, появился новый дух. У команды потрясающие игроки. Бельгия может очень компактно защищаться, но при этом создавать большую угрозу в атаке. Мы говорим об одной из сильнейших сборных мира, мы получили хорошую возможность померяться с ней силами», – сказал Флик на пресс-конференции.

В последнем матче сборная Германии обыграла обыграла Перу со счётом 2:0. Бельгия после чемпионата мира пригласила на пост главного тренера Доменико Тедеско.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Бельгии Ханс-Дитер Флик
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ГЕРМАНИЯ БЕЛЬГИЯ
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