Флик: «Бельгия может очень компактно защищаться, но при этом создавать большую угрозу в атаке»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской игры против Бельгии. Напомним, «бундестим» не участвуют в отборе к Евро-2024, так как турнир состоится у них на родине в Германии.

«У них поменялся тренер, появился новый дух. У команды потрясающие игроки. Бельгия может очень компактно защищаться, но при этом создавать большую угрозу в атаке. Мы говорим об одной из сильнейших сборных мира, мы получили хорошую возможность померяться с ней силами», – сказал Флик на пресс-конференции.

В последнем матче сборная Германии обыграла обыграла Перу со счётом 2:0. Бельгия после чемпионата мира пригласила на пост главного тренера Доменико Тедеско.