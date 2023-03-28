Германия - Бельгия: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Сборная Германии на правах организатора Евро-24 пропускает отборочный цикл и проводит товарищеские матчи. Сегодня «бундестим» сыграет против одной из сильнейших команд континента, сборной Бельгии, которую готовит Доменико Тедеско. Бывшие лидеры рейтинга ФИФА недавно разгромили шведов, а сегодня проверят свой уровень на фоне немецкой команды, которой проиграли все три матча в новейшей истории.

В 21:45 показ поединка на Megogo Futbol 2, L´Équipe LIVE, Nova Sports News, Polsat Sport Fight, RTL Deutschland, RTL Schweiz, RTL Österreich, Sport 1 Israel, SuperSport MáXimo 1, SuperSport PSL. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.