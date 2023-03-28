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Сборная Бельгии с Тедеско одолела команду Германии

28 Марта 2023 • 23:45 Комментировать
Германия
2:3
Бельгия
окончен

Сборные Германии и Бельгии порадовали болельщиков результативным товарищеским матчем. Новая команда Доменико Тедеско мощно начала с голевого дуплета. Янник Карраско обманул защитника на паузе и точно пробил под перекладину. Кевин де Брёйне здорово сыграл на ход Ромелу Лукаку, который реализовал выход один на один с голкипером. Такой же момент у Доди Лукебакио, только с неточным ударом. Тут же Лукаку с линии вратарской головой пробил в перекладину. Единственный момент первого тайма сборная Германии создала в самой его концовке, Никлас Фюллькруг заработал и реализовал пенальти. После перерыва в контратаке де Брёйне забил третий гол, немцы ответили прострелом к линии вратарской и метким ударом Сержа Гнабри - 2:3.

Протокол игры  
Германия2:3Бельгия
  6'Карраско Янник (0:1)
  9'Лукаку Ромелу (0:2)
(1:2) Фюллькруг Никлас44'  
  78'Де Брёйне Кевин (1:3)
(2:3) Гнабри Серж87'  
Тер Штеген Марк-АндреВольф Мариус 80' (Вагноман Жоша ( 80') Гинтер МаттиасКерер ТилоРаум Давид 68' (Гюнтер Кристиан ( 68') Гнабри СержКиммих ЙозуаГорецка Леон 32' (Нмеча Феликс ( 32') Вирц Флориан 32' (Джан Эмре ( 32') Фюллькруг Никлас 80' (Шаде Кевин ( 80') Вернер Тимо 80' (Бериша Мергим ( 80')
Запасные: Тиав МаликЛено БерндХаверц КайТрапп КевинГётце Марио
Кастельс КоэнКастань ТимотиФас ВаутВертонген Ян 46' (Салемакерс Алексис ( 46') Теате АртурОнана АмадуМангаля Орель 80' (Опенда Лои ( 80') Лукебакио Доди 58' (Бакайоко Жоан ( 58') Де Брёйне Кевин 80' (Лавия Ромео ( 80') Карраско Янник 58' (Троссар Леандро ( 58') Лукаку Ромелу 68' (Де Кетеларе Шарль ( 68')
Запасные: Мёнье ТомаСелс МатцКамински ТомасДебаст ЗеноПрат ДеннисБорнаув Себастьян
28 марта. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Бельгии Доменико Тедеско
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