Сборная Бельгии с Тедеско одолела команду Германии

Сборные Германии и Бельгии порадовали болельщиков результативным товарищеским матчем. Новая команда Доменико Тедеско мощно начала с голевого дуплета. Янник Карраско обманул защитника на паузе и точно пробил под перекладину. Кевин де Брёйне здорово сыграл на ход Ромелу Лукаку, который реализовал выход один на один с голкипером. Такой же момент у Доди Лукебакио, только с неточным ударом. Тут же Лукаку с линии вратарской головой пробил в перекладину. Единственный момент первого тайма сборная Германии создала в самой его концовке, Никлас Фюллькруг заработал и реализовал пенальти. После перерыва в контратаке де Брёйне забил третий гол, немцы ответили прострелом к линии вратарской и метким ударом Сержа Гнабри - 2:3.
Протокол игры
|6'Карраско Янник (0:1)
|9'Лукаку Ромелу (0:2)
|(1:2) Фюллькруг Никлас44'
|78'Де Брёйне Кевин (1:3)
|(2:3) Гнабри Серж87'
Тер Штеген Марк-Андре•Вольф Мариус80' (Вагноман Жоша (80') •Гинтер Маттиас•Керер Тило•Раум Давид68' (Гюнтер Кристиан (68') •Гнабри Серж•Киммих Йозуа•Горецка Леон32' (Нмеча Феликс (32') •Вирц Флориан32' (Джан Эмре (32') •Фюллькруг Никлас80' (Шаде Кевин (80') •Вернер Тимо80' (Бериша Мергим (80')
Запасные: Тиав Малик•Лено Бернд•Хаверц Кай•Трапп Кевин•Гётце Марио
Кастельс Коэн•Кастань Тимоти•Фас Ваут•Вертонген Ян46' (Салемакерс Алексис (46') •Теате Артур•Онана Амаду•Мангаля Орель80' (Опенда Лои (80') •Лукебакио Доди58' (Бакайоко Жоан (58') •Де Брёйне Кевин80' (Лавия Ромео (80') •Карраско Янник58' (Троссар Леандро (58') •Лукаку Ромелу68' (Де Кетеларе Шарль (68')
28 марта. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
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