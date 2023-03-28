Сборная Бельгии с Тедеско одолела команду Германии

Сборные Германии и Бельгии порадовали болельщиков результативным товарищеским матчем. Новая команда Доменико Тедеско мощно начала с голевого дуплета. Янник Карраско обманул защитника на паузе и точно пробил под перекладину. Кевин де Брёйне здорово сыграл на ход Ромелу Лукаку, который реализовал выход один на один с голкипером. Такой же момент у Доди Лукебакио, только с неточным ударом. Тут же Лукаку с линии вратарской головой пробил в перекладину. Единственный момент первого тайма сборная Германии создала в самой его концовке, Никлас Фюллькруг заработал и реализовал пенальти. После перерыва в контратаке де Брёйне забил третий гол, немцы ответили прострелом к линии вратарской и метким ударом Сержа Гнабри - 2:3.