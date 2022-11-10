Ракитич вошёл в пятерку самых опытных легионеров в истории «Севильи»

В матче четырнадцатого тура испанской Примеры «Севилья» потерпела очередное поражение, на сей раз андалусийская команда уступила в домашнем матче «Реал Сосьедад». Эта игра стала 200-й в составе «Севильи» в чемпионате Испании для хорватского полузащитника Ивана Ракитича, он вошел в пятерку самых опытных легионеров клуба за всю его историю.

Выше него лишь парагваец Игнасио Ачукарро с 240 матчами, малийский игрок Фредерик Кануте с 209 матчами, бразилец Ренато Дирней с 204 матчами, а также аргентинец Хосе Карлос Диегес с 203 матчами. Впрочем, уже до конца сезона у Ракитича будут все шансы выйти на второе место.