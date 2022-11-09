Ракитич проводит 400-й матч в Ла Лиге

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич проводит юбилейный матч в испанском чемпионате.

Проходящий в эти минуты поединок против «Реала Сосьедад» – 400-й для хорвата в Ла Лиге, отмечает Opta. Что примечательно, 34-летний хавбек отыграл ровно по 200 матчей за «Севилью» и «Барселону», свой прежний клуб. В предыдущих 399 встречах игрок записал себе в актив 57 забитых мячей и 67 голевых передач.

Иван Ракитич прибыл в Испанию в начале 2011 года, перебравшись из немецкого «Шальке 04» в «Севилью» за 2,5 млн евро. Спустя три с половиной года полузащитника подписала «Барселона», заплатившая за трансфер 18 млн евро, а в 2020 году футболист перешёл в обратном направлении.