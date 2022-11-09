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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мостовой дал прогноз на матч «Севилья» - «Реал Сосьедад»

09 Ноября 2022 • 09:44 Комментировать
Севилья
...
Реал Сосьедад
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Через 9 ч. 30 мин.

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем поединке между «Севильей» и «Реал Сосьедадом» в рамках 14-го тура чемпионата Испании.

«Севилье» нет смысла осторожничать, негативный результат опустит клуб в опасный сектор таблицы. Думаю, домашний статус поединка поможет андалусийцам одержать верх в этой игре», - приводит слова эксперта Vseprosport.ru.

Поединок между «Севильей» и «Реал Сосьедадом» состоится сегодня, 9 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Реал Сосьедад Александр Мостовой
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ СОСЬЕДАД
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