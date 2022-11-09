Впервые в 21 веке «Севилья» завершила первый тайм матча Ла Лиги вдевятером

Сразу два футболиста «Севильи» увидели перед собой красную карточку в первом тайме поединка чемпионата Испании против «Реала Сосьедад».

Первое удаление состоялось уже на 28-й минуте, когда рефери отправил в раздевалку Ивана Ракитича, проводившего свой 400-й матч в Ла Лиге. Спустя всего шесть минут та же участь постигла Танги Ньянзу. По информации Opta, впервые с начала текущего тысячелетия сразу два игрока «Севильи» были удалены в первом тайме встречи чемпионата.

Гости, казалось, решили все вопросы на 36-й минуте, поведя со счётом 2:0, однако незадолго до свистка на перерыв андалусийцы сумели отыграть один мяч, находясь вдевятером.