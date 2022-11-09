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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» вдевятером ничего не смогла поделать против «Реал Сосьедада»

09 Ноября 2022 • 23:05 Комментировать
Севилья
1:2
Реал Сосьедад
окончен

Ведущая борьбу за выживание «Севилья» в среду играла против «Реал Сосьедада», одного из лидеров Ла Лиги. Александр Сорлот забил за басков на 20-й минуте. После этого у противника было сразу два удаления за грубую игру - Иван Ракитич и Танги Ньянзу. Тут же Браис Мендес забил второй гол. Перед уходом на перерыв команда из Андалусии вернула интригу даже вдевятером, но точный удар Рафы Мира ничего особо в итоге не изменил - 1:2.

«Севилья» не в зоне вылета лишь по дополнительным показателям, а ее соперник - третий.

Протокол игры  
Севилья1:2Реал Сосьедад
  20'Сорлот Александр (0:1)
  36'Браис Мендес (0:2)
(1:2) Мир Рафа44'  
Буну ЯссинНавас Хесус  34'Ньянзу Танги  34'Рекик Карим 46' (Хордан Хоан ( 46') Теллес АлексГудель НеманьяРакитич Иван  28'Торрес Оливер  40' 64' (Дилейни Томас ( 64') Иско Аларкон 46' (Салас Кике ( 46') Ламела Эрик 89' (Янузай Аднан ( 89') Мир Рафа 64' (Эн-Несири Юссеф ( 64')
Запасные: Дольберг КасперДмитрович МаркоКармона Хосе АнхельФлорес АльбертоСусо ХесусФернандо Режес
Ремиро АлехандроСола Алекс 73' (Наварро Роберто ( 73') Ле Норман РобенПачеко Хон  90'Рико ДиегоБраис МендесМерино Микель  31' 46' (Субельдия Игор ( 46') Субименди Мартин 46' (Гевара Андер ( 46') Сильва Давид 61' (Марин Пабло ( 61') Фернандес Карлос 10' (Кубо Такефуса ( 10') Сорлот Александр
Запасные: Горосабел АндониИльяраменди АсьерКаррикабуру ХонУрко ГонсалесМагунаселая ХонСубиаурре АндониТуррьентес Беньят
09 ноября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Севилья Реал Сосьедад
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