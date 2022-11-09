«Севилья» вдевятером ничего не смогла поделать против «Реал Сосьедада»

Ведущая борьбу за выживание «Севилья» в среду играла против «Реал Сосьедада», одного из лидеров Ла Лиги. Александр Сорлот забил за басков на 20-й минуте. После этого у противника было сразу два удаления за грубую игру - Иван Ракитич и Танги Ньянзу. Тут же Браис Мендес забил второй гол. Перед уходом на перерыв команда из Андалусии вернула интригу даже вдевятером, но точный удар Рафы Мира ничего особо в итоге не изменил - 1:2.

«Севилья» не в зоне вылета лишь по дополнительным показателям, а ее соперник - третий.