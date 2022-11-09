«Севилья» вдевятером ничего не смогла поделать против «Реал Сосьедада»

Ведущая борьбу за выживание «Севилья» в среду играла против «Реал Сосьедада», одного из лидеров Ла Лиги. Александр Сорлот забил за басков на 20-й минуте. После этого у противника было сразу два удаления за грубую игру - Иван Ракитич и Танги Ньянзу. Тут же Браис Мендес забил второй гол. Перед уходом на перерыв команда из Андалусии вернула интригу даже вдевятером, но точный удар Рафы Мира ничего особо в итоге не изменил - 1:2.
«Севилья» не в зоне вылета лишь по дополнительным показателям, а ее соперник - третий.
Протокол игры
|20'Сорлот Александр (0:1)
|36'Браис Мендес (0:2)
|(1:2) Мир Рафа44'
Буну Яссин•Навас Хесус• 34'Ньянзу Танги• 34'Рекик Карим46' (Хордан Хоан (46') •Теллес Алекс•Гудель Неманья•Ракитич Иван• 28'Торрес Оливер 40'64' (Дилейни Томас (64') •Иско Аларкон46' (Салас Кике (46') •Ламела Эрик89' (Янузай Аднан (89') •Мир Рафа64' (Эн-Несири Юссеф (64')
Ремиро Алехандро•Сола Алекс73' (Наварро Роберто (73') •Ле Норман Робен•Пачеко Хон• 90'Рико Диего•Браис Мендес•Мерино Микель 31'46' (Субельдия Игор (46') •Субименди Мартин46' (Гевара Андер (46') •Сильва Давид61' (Марин Пабло (61') •Фернандес Карлос10' (Кубо Такефуса (10') •Сорлот Александр
09 ноября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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