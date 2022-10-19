Гризманн установил собственный рекорд в матче Ла Лиги

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн был очень эффективен в созидании в мадридском дерби против «Райо Вальекано».

Голевая передача 31-летнего француза не помогла «матрасникам» добыть три очка – встреча завершилась со счётом 1:1. Однако индивидуальный перформанс Гризманна заслуживает отдельного внимания: как информирует Opta, нападающий создал для товарищей по команде семь голевых моментов – его лучший результат в Ла Лиге за всю карьеру, а также лучший показатель среди всех игроков «Атлетико» за последние десять лет.

Антуан Гризманн стал автором трёх забитых мячей и двух результативных пасов в десяти матчах за «Атлетико» в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.