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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» на 90-й минуте упустил победу над «Райо Вальекано»

18 Октября 2022 • 23:56 Комментировать
Атлетико М
1:1
Райо Вальекано
окончен

Матч 10-го тура Ла Лиги «Атлетико» - «Райо Вальекано» получился равным. В первом тайме запомнился только гол Альваро Мораты после отменной игры Антуана Гризманна в отборе и прострела под удар. Гости постепенно начали перехватывать инициативу, а «матрасники» перешли на игру на контратаках. Результативный дуэт снова активничал, но Мората пробил головой мимо. Вышедший на замену Матеус Кунья трижды в выгодной ситуации направлял мяч во вратаря.

У гостей лучший шанс имел Радамель Фалькао, который едва не реализовал выход один на один, но защитник выбил мяч из пустых ворот. И все же ветеран добился своего на 90-й минуте, реализовав пенальти - 1:1.

«Атлетико» - третий с 19 очками, соперник - 10-й (12).

Протокол игры  
Атлетико М1:1Райо Вальекано
(1:0) Мората Альваро20' (1:1) Фалькао Радамель 90'
Грбич ИвоМолина НауэльСавич Стефан  47'Хименес Хосе  90'Мандава РейнилдуДе Пауль Родриго 76' (Ньигес Сауль ( 76'  88') Витсель Аксель 61' (Корреа Анхель ( 61') Кондогбия ЖоффрейЛемар Тома 40' (Карраско Янник ( 40') Гризманн АнтуанМората Альваро 61' (Кунья Матеус ( 61')
Запасные: Эрмосо МариоИтурбе АлехандроДиас СерджиоФелиш Жоау
Димитриевски СтолеБалью ИванМумин АбдулКатена АлехандроГарсия Франсиско IIIВалентин Оскар 61' (Камелло Серхио ( 61') Сисс Пате 89' (Нтекья Ранди ( 89') Паласон Иси 89' (Лопес Унаи ( 89') Посо Хосе 46' (Комесанья Санти ( 46') Гарсия Альваро III 80' (Муньос Пабло ( 80') Фалькао Радамель
Запасные: Бебе ТьягуЭрнандес МариоСавельич ЭстебанЛежён ФлорьянPep ChavarriaЛопес ДиегоСуарес Марио
18 октября. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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Атлетико Мадрид Райо Вальекано
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