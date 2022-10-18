«Атлетико» на 90-й минуте упустил победу над «Райо Вальекано»

Матч 10-го тура Ла Лиги «Атлетико» - «Райо Вальекано» получился равным. В первом тайме запомнился только гол Альваро Мораты после отменной игры Антуана Гризманна в отборе и прострела под удар. Гости постепенно начали перехватывать инициативу, а «матрасники» перешли на игру на контратаках. Результативный дуэт снова активничал, но Мората пробил головой мимо. Вышедший на замену Матеус Кунья трижды в выгодной ситуации направлял мяч во вратаря.

У гостей лучший шанс имел Радамель Фалькао, который едва не реализовал выход один на один, но защитник выбил мяч из пустых ворот. И все же ветеран добился своего на 90-й минуте, реализовав пенальти - 1:1.

«Атлетико» - третий с 19 очками, соперник - 10-й (12).