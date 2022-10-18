«Атлетико» на 90-й минуте упустил победу над «Райо Вальекано»

Матч 10-го тура Ла Лиги «Атлетико» - «Райо Вальекано» получился равным. В первом тайме запомнился только гол Альваро Мораты после отменной игры Антуана Гризманна в отборе и прострела под удар. Гости постепенно начали перехватывать инициативу, а «матрасники» перешли на игру на контратаках. Результативный дуэт снова активничал, но Мората пробил головой мимо. Вышедший на замену Матеус Кунья трижды в выгодной ситуации направлял мяч во вратаря.
У гостей лучший шанс имел Радамель Фалькао, который едва не реализовал выход один на один, но защитник выбил мяч из пустых ворот. И все же ветеран добился своего на 90-й минуте, реализовав пенальти - 1:1.
«Атлетико» - третий с 19 очками, соперник - 10-й (12).
Протокол игры
|(1:0) Мората Альваро20'
|(1:1) Фалькао Радамель 90'
Грбич Иво•Молина Науэль•Савич Стефан• 47'Хименес Хосе• 90'Мандава Рейнилду•Де Пауль Родриго76' (Ньигес Сауль (76') • 88'Витсель Аксель61' (Корреа Анхель (61') •Кондогбия Жоффрей•Лемар Тома40' (Карраско Янник (40') •Гризманн Антуан•Мората Альваро61' (Кунья Матеус (61')
Запасные: Эрмосо Марио•Итурбе Алехандро•Диас Серджио•Фелиш Жоау
Димитриевски Столе•Балью Иван•Мумин Абдул•Катена Алехандро•Гарсия Франсиско III•Валентин Оскар61' (Камелло Серхио (61') •Сисс Пате89' (Нтекья Ранди (89') •Паласон Иси89' (Лопес Унаи (89') •Посо Хосе46' (Комесанья Санти (46') •Гарсия Альваро III80' (Муньос Пабло (80') •Фалькао Радамель
18 октября. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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