Симеоне объяснил, почему «Атлетико» упустил победу над «Райо Вальекано»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о причинах осечки своей команды в матче с «Райо Вальекано» (1:1).

«Матрасники» вышли вперёд на 20-й минуте усилиями Альваро Мораты, но не смогли удержать победный результат, пропустив на 92-й – Радамель Фалькао реализовал пенальти и отнял у своей бывшей команды два очка.

«Жаль, что победа ускользнула от нас в самый последний момент, ведь во втором тайме у нас были возможности снять все вопросы о победителе. «Райо» не создавал много моментов, но заработал заслуженный пенальти.

Мы бы взяли три очка, если бы проявили характер, показатели уверенность. Нам нужно работать над этим, чтобы решать исходы матчей в ответственные моменты», – цитирует Marca аргентинского специалиста.