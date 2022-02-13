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Чемпионат Испании. Ла Лига

Карраско пропускает матч с «Хетафе» из-за коронавируса

13 Февраля 2022 • 00:31 Комментировать
Атлетико М
4:3
Хетафе
окончен

Выяснилась причина, по которой пропускает матч с «Хетафе» полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Карраско. Бельгийский футболист подцепил коронавирус, о чем сообщила пресс-служба чемпионов Испании. Причем это выяснилось во время предматчевого сбора, Карраско пришлось срочно покинуть базу команды, а впоследствии ПЦР-тест подтвердил предварительный вердикт.

Ровно год тому назад Карраско уже переболел коронавирусом, тогда он пропустил около десяти дней. Скорее всего, сейчас он выбыл из строя на аналогичный период - возможно, Янник вернется в строй к матчу с «Осасуной» 19 февраля, но, скорее, это случится в поединке с «Манчестер Юнайтед» в рамках Лиги чемпионов через четыре дня.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Янник Карраско
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окончен Вильярреал 0:0 Реал Мадрид 2.65 3.40 2.65
окончен Райо Вальекано 0:3 Осасуна 2.15 3.10 3.80
окончен Атлетико М 4:3 Хетафе 1.45 4.20 8.00
13.02  16:00 Алавес ... Валенсия 3.00 3.35 2.45
13.02  18:15 Леванте ... Бетис 3.50 3.75 2.05
13.02  20:30 Реал Сосьедад ... Гранада 1.53 4.40 6.20
13.02  23:00 Эспаньол ... Барселона 4.40 3.85 1.81
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