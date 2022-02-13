Карраско пропускает матч с «Хетафе» из-за коронавируса

Выяснилась причина, по которой пропускает матч с «Хетафе» полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Карраско. Бельгийский футболист подцепил коронавирус, о чем сообщила пресс-служба чемпионов Испании. Причем это выяснилось во время предматчевого сбора, Карраско пришлось срочно покинуть базу команды, а впоследствии ПЦР-тест подтвердил предварительный вердикт.

Ровно год тому назад Карраско уже переболел коронавирусом, тогда он пропустил около десяти дней. Скорее всего, сейчас он выбыл из строя на аналогичный период - возможно, Янник вернется в строй к матчу с «Осасуной» 19 февраля, но, скорее, это случится в поединке с «Манчестер Юнайтед» в рамках Лиги чемпионов через четыре дня.