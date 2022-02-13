Симеоне: «Наша объективная цель - борьба за место в Лиге чемпионов»

Хотя мадридский «Атлетико» и выиграл вчерашний матч против «Хетафе», три пропущенных мяча красноречиво свидетельствуют о проблемах чемпионов Испании. И в таких условиях Диего Симеоне, главный тренер клуба, считает, что борьба за чемпионство для его команды окончена, а реальной целью является третье или четвертое место, за которые надо будет сражаться с крепким в этом сезоне «Бетисом» и воспрянувшей в последнее время «Барселоной».

- Падать и вставать непросто, это больно, но мы продолжаем сражаться за место в Лиге чемпионов. Это - нынешняя реальность для нас, надо объективно оценивать свои возможности, - цитирует Симеоне издание Marca.

Сейчас мадридцы занимают четвертое место в турнирной таблице, но «Барселона» играет свой матч сегодня и может обойти «Атлетико».