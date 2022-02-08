Мадридский «Атлетико» ищет замену Триппье в английской Премьер-лиге

Мадридский «Атлетико» потерял Кенана Триппье, и, как показывают последние события, это тяжелая потеря для команды, оборона которой в нынешнем сезоне и близко не напоминает привычный монолит. Как сообщает El Mundo Deportivo, теперь Диего Симеоне, наставник «Атлетико», занят поисками замены для Триппье.

Его выбор пал на Мэтти Кэша из «Астон Виллы». Его контракт истекает лишь в 2025 году, однако «Атлетико» готов выкупить его за 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Кэша двадцать один матч в составе своего клуба в чемпионате Англии, при этом он забил один гол и получил пять желтых карточек.