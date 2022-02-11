Фелиш и Симеоне перекинулись обвинениями в интервью – причиной стала плохая форма «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш отметился довольно неоднозначным интервью, в последствии вызвав на это реакцию главного тренера команды Диего Симеоне. Комментируя плохую форму мадридцев, футболист сказал следующее: «Я знаю много причин, но не хочу называть их».

Симеоне же в свою очередь прокомментировал данное высказывание на пресс-конференции накануне матча с «Хетафе». «Если Фелиш знает, в чем проблема, то мне было бы неплохо это узнать. Если увидите его, передайте мою просьбу. А также уточните, почему он ушел от ответа. Честно, не хочу дальше развивать эту тему, мне это не нравится», - приводит слова аргентинского специалиста Sport.