Луис Суарес не забил пенальти впервые с 2016 года

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес в дебюте матча против «Хетафе» заработал пенальти и сам же вызвался его пробить. Однако голкипер соперника отгадал удар Суареса и отбил его. Таким образом, впервые с марта 2016 года Суарес не забил пенальти в матче чемпионата Испании, тогда это случилось еще в футболке «Барселоны» в матче против «Райо Вальекано». Впрочем, тогда это не помешало «Барсе» выиграть со счетом 5:1.

Как сложится для «Атлетико» матч сейчас, сказать трудно - после промаха Суареса «Атлетико» пропустил три мяча и сейчас проигрывает «Хетафе».