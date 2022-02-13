Нынешний сезон - худший для «Атлетико» с точки зрения пропущенных мячей при Симеоне

Диего Симеоне возглавил «Атлетико» чуть более десяти лет тому назад, и за это время успел выстроить отличную оборону - «Атлетико» традиционно пропускал меньше всех в испанском футболе. Однако в этом сезоне команду словно подменили - «Атлетико» пропускает, и пропускает много.

В ворота «матрасников» в этом сезоне влетели уже 33 мяча, и это - антирекорд клуба за все время нахождения Симеоне у руля «Атлетико». Предыдущий антирекорд составлял 31 пропущенный мяч в сезоне 2012/2013.

Правда, за сезон до этого, в 2011/2012, «Атлетико» пропустил целых 46 мячей, но Симеоне возглавил тогда команду лишь во второй половине чемпионата, поэтому это - не в счет.