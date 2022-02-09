Фелиш: «Я полгода играл со сломанной ногой»

Стало известно, что могло стать причиной неудачной игры нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша в последние несколько сезонов. Футболист сознался, что полгода играл с травмой, отказавшись проходить полноценный курс восстановления.

«Я шесть месяцев играл со сломанной ногой. Люди об этом не знали. Я сам принял решение продолжать тренироваться. Это было тяжело, но только так я чувствовал себя частью команды», - рассказал Фелиш в интервью для The Athletic.

Отметим, что речь идет о прошлом сезоне. Португалец решился лечь под хирургический ножь лишь после проваленного его национальной сборной чемпионата Европы.