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Фелиш: «Я полгода играл со сломанной ногой»

09 Февраля 2022 • 20:53 Комментировать (3)
Атлетико М
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Хетафе
1.40 4.20 9.50
12.02 23:00

Стало известно, что могло стать причиной неудачной игры нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша в последние несколько сезонов. Футболист сознался, что полгода играл с травмой, отказавшись проходить полноценный курс восстановления.

«Я шесть месяцев играл со сломанной ногой. Люди об этом не знали. Я сам принял решение продолжать тренироваться. Это было тяжело, но только так я чувствовал себя частью команды», - рассказал Фелиш в интервью для The Athletic.

Отметим, что речь идет о прошлом сезоне. Португалец решился лечь под хирургический ножь лишь после проваленного его национальной сборной чемпионата Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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АТЛЕТИКО М ХЕТАФЕ
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
09 Февраля 2022 в 21:27
Португальцы все больше меня поражают ,что не чел ,то чудила
Zenituwka
09 Февраля 2022 в 21:03
Ой балабол. Как можно играть со сломанной ного? Это невозможно абсолютно. Я сам был спортсменом. Переломов было много. Там не то что играть. Там поссать сходить целая история. Сразу видно, чел только по каким то боевикам о переломах судит. Я поверю с пальцем сломанным, ещё можно что-то, и то лодыжка распухает так что в бутцу не влезает. А тут нога. Ну да, охотно верим :D это надо так пуху на себя накидывать ахахха
NOBODY
09 Февраля 2022 в 20:58
у меня вопрос только один - КАК ?
у меня был перелом, наступить не мог, не то что бегать.....
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