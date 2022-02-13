«Атлетико» в меньшинстве дожал «Хетафе», забив сопернику четвёртый мяч

Удивительно, но мадридский «Атлетико» не имел большого преимущества над «Хетафе» в домашнем матче 24-го тура Ла Лиги. Начиналось для «матрасников» всё отлично. Луис Суарес не забил пенальти, но Анхель Корреа и Матеус Кунья забили по голу к середине тайма. Гости за 12 минут умудрились ответить сразу тремя голами. Но еще до перерыва Корреа сравнял.
Удаление Фелипе Аугусто испортило для «Атлетико» последнюю треть матча, и счет не менялся (3:3) аж до 89-й минуты, когда Марио Эрмосо вырвал победу для команды Диего Симеоне - 4:3.
«Атлетико» потеснил «Барселону» из зоны Лиги чемпионов, его соперник - 15-й.
Протокол игры
|Атлетико М
|4:3
|Хетафе
|(1:0) Корреа Анхель20'
|(2:0) Кунья Матеус27'
|30'Майораль Борха (2:1)
|37'Унал Энес (2:2)
|42'Унал Энес (2:3)
|(3:3) Корреа Анхель45'
|(4:3) Эрмосо Марио89'
Облак Ян•Льоренте Маркос•Савич Стефан • 3'Фелипе Аугусто IV • 58'Мандава Рейнилду•Корреа Анхель 75' (Врсалько Шиме ( 75') •Коке Хорхе • 45'Кондогбия Жоффрей 74' (Фелиш Жоау ( 74') •Лемар Тома•Суарес Луис 45' 60' (Эрмосо Марио ( 60') •Кунья Матеус 74' (Де Пауль Родриго ( 74')
Запасные: Лоди Ренан•Лекомт Бенжамен • 13'Эррера Эктор•Симеоне Джулиано
Сория Давид•Дьене Даконам • 15'Митрович Стефан 76' (Мата Хайме ( 76') •Куэнка Хорхе•Дамиан Суарес•Оскар Родригес 81' (Сильва Хонатан ( 81') •Арамбарри Мауро • 22'Максимович Неманья • 21'Янкто Якуб 81' (Вильяр Гонсало ( 81') •Майораль Борха•Унал Энес 55' (Йокушлу Окай ( 55')
12 февраля. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).
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