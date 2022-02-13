«Атлетико» в меньшинстве дожал «Хетафе», забив сопернику четвёртый мяч

Удивительно, но мадридский «Атлетико» не имел большого преимущества над «Хетафе» в домашнем матче 24-го тура Ла Лиги. Начиналось для «матрасников» всё отлично. Луис Суарес не забил пенальти, но Анхель Корреа и Матеус Кунья забили по голу к середине тайма. Гости за 12 минут умудрились ответить сразу тремя голами. Но еще до перерыва Корреа сравнял.

Удаление Фелипе Аугусто испортило для «Атлетико» последнюю треть матча, и счет не менялся (3:3) аж до 89-й минуты, когда Марио Эрмосо вырвал победу для команды Диего Симеоне - 4:3.

«Атлетико» потеснил «Барселону» из зоны Лиги чемпионов, его соперник - 15-й.