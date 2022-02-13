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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» в меньшинстве дожал «Хетафе», забив сопернику четвёртый мяч

13 Февраля 2022 • 01:03 Комментировать
Атлетико М
4:3
Хетафе
окончен

Удивительно, но мадридский «Атлетико» не имел большого преимущества над «Хетафе» в домашнем матче 24-го тура Ла Лиги. Начиналось для «матрасников» всё отлично. Луис Суарес не забил пенальти, но Анхель Корреа и Матеус Кунья забили по голу к середине тайма. Гости за 12 минут умудрились ответить сразу тремя голами. Но еще до перерыва Корреа сравнял.

Удаление Фелипе Аугусто испортило для «Атлетико» последнюю треть матча, и счет не менялся (3:3) аж до 89-й минуты, когда Марио Эрмосо вырвал победу для команды Диего Симеоне - 4:3.

«Атлетико» потеснил «Барселону» из зоны Лиги чемпионов, его соперник - 15-й.

Протокол игры  
Атлетико М 4:3Хетафе
(1:0) Корреа Анхель20'   
(2:0) Кунья Матеус27'   
  30'Майораль Борха (2:1)
  37'Унал Энес (2:2)
  42'Унал Энес (2:3)
(3:3) Корреа Анхель45'   
(4:3) Эрмосо Марио89'   
Облак ЯнЛьоренте МаркосСавич Стефан   3'Фелипе Аугусто IV   58'Мандава РейнилдуКорреа Анхель  75' (Врсалько Шиме (  75') Коке Хорхе   45'Кондогбия Жоффрей  74' (Фелиш Жоау (  74') Лемар ТомаСуарес Луис   45'  60' (Эрмосо Марио (  60') Кунья Матеус  74' (Де Пауль Родриго (  74')
Запасные: Лоди РенанЛекомт Бенжамен   13'Эррера ЭкторСимеоне Джулиано
Сория ДавидДьене Даконам   15'Митрович Стефан  76' (Мата Хайме (  76') Куэнка ХорхеДамиан СуаресОскар Родригес  81' (Сильва Хонатан (  81') Арамбарри Мауро   22'Максимович Неманья   21'Янкто Якуб  81' (Вильяр Гонсало (  81') Майораль БорхаУнал Энес  55' (Йокушлу Окай (  55')
Запасные: Gaston AlvarezКабако ЭрикИглесиас ХуанЯньес РубенКонде ДиегоФлорентинуВитоло Виктор
12 февраля. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 

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окончен Вильярреал 0:0 Реал Мадрид 2.65 3.40 2.65
окончен Райо Вальекано 0:3 Осасуна 2.15 3.10 3.80
окончен Атлетико М 4:3 Хетафе 1.45 4.20 8.00
13.02  16:00 Алавес ... Валенсия 3.00 3.35 2.45
13.02  18:15 Леванте ... Бетис 3.50 3.75 2.05
13.02  20:30 Реал Сосьедад ... Гранада 1.53 4.40 6.20
13.02  23:00 Эспаньол ... Барселона 4.40 3.85 1.81
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